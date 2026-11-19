Правоохоронці викрили схему торгівлі дітьми під виглядом сурогатного материнства. Її налагодив громадянин Китаю спільно з трьома українками. Для цього фігуранти використовували фіктивні шлюби, медичні документи з неправдивими відомостями та маніпуляції з програмами сурогатного материнства. У такий спосіб двох дітей, народжених в Україні, продали та вивезли за кордон.

Про це повідомили в Департаменті міграційної політики Нацполіції України.

Для реалізації оборудки за вказівкою організаторки одна зі спільниць підшукувала жінок, готових за грошову винагороду уклала з іноземцем фіктивний шлюб. У такий спосіб до злочинної схеми залучили жительку Кременчука. Після реєстрації шлюбу фігуранти забезпечили оформлення медичних документів із неправдивими відомостями про її безпліддя, що дозволило створити формальні підстави для застосування репродуктивних технологій.

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У травні 2023 року сурогатна мати народила хлопчика, якого офіційно зареєстрували сином фіктивного подружжя. Після оформлення необхідних документів іноземець вивіз дитину до Польщі.

У жовтні 2024 року за аналогічних обставин народилася ще одна дитина. Її також зареєстрували на громадянина КНР та його фіктивну дружину. Наприкінці того ж місяця чоловік разом із «дружиною» та немовлям виїхав за межі України. Згодом українка повернулася самостійно.

За даними слідства, організатори приховували від сурогатних матерів свої злочинні наміри щодо продажу дітей.

Трьом фігуранткам - організаторці та двом спільницям - слідчі повідомили про підозру в торгівлі людьми. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.