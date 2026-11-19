Президент переконаний, що за належного тиску на Росії її можна зупинити.

Президент Володимир Зеленський вважає, що є великий шанс закінчити війну з Росією наступного року, якщо США докладуть до цього зусиль. Потрібна готовність Штатів тиснути на агресора, сказав він на брифінгу в Берліні 19 листопада після засідання Коаліції охочих.

Якщо США справді хочуть відновити співпрацю з Росією у майбутньому, то варто врегулювати ситуацію з миром в Європі вже сьогодні. Зеленський вважає, що американці переважно підтримують Україну і Європу.

«Тож спершу – закінчити цю війну. Які шанси закінчити війну? Я думаю, великі, якщо США будуть справді тиснути на Росію», – сказав він.

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Володимир Зеленський вважає, що якщо Китай і США хочуть зупинити Росію, то їм спершу варто зупинити торгівлю з нею.

«Китай може зробити це. США можуть зробити це», – прокоментував президент.

Зеленський додав, що зима буде важкою.

«Але після зими буде не лише весна. А буде також Конгрес», – натякнув він на зміни, які очікуються за результатами перемоги демократів на проміжних виборах.