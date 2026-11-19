Радник американського президента Джаред Кушнер висловив упевненість, що Дональд Трамп бажає миру. На пресконференції після засідання Коаліції охочих Кушнер сказав, що зараз не може надати деталі про результати сьогоднішніх перемовин лідерів США, Китаю і Росії, але він переконаний, що Трамп поїхав з них з упевненістю, що «мир досяжний».

Кушнер додав, що має друга, в якого брат воює на фронті, і він знає людей, рідні яких загинули. При цьому він урівняв родини російських окупантів з родинами захисників України.

«Є інколи відчуття безсилля, що їх ніхто не чує. Ми таких людей бачимо з обох боків», – сказав він.

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Зять Трампа вірить, що Росія налаштована на мирне врегулювання. Він вважає, що за останні чотири роки багато чого змінилося, і треба розуміти, до якого результату можна прийти на перемовинах зараз.

Кушнер додав, що США вважатимуть успіхом суверенну і безпечну Україну, що житиме в достатку. Зараз триває робота над гарантіями безпеки.

Вересневі переговори США і України, що відбулися в Києві, завели ситуацію в глухий кут, вважає Кушнер. Зараз, за його словами, є прогрес.

Кушнер сподівається, що в повоєнній архітектурі НАТО стане сильнішою організацією.

«Я не можу дати Статтю 5 як гарантію безпеки, але це дуже важливо, і президент Трамп відкритий для цього. І це має бути в інтересах Америки, щоб це зробити і щоб це був більш ширший пакет безпеки. Те, що обговорювали в Коаліції охочих – все має бути разом, в комплексі», – сказав він у відповідь на запитання, чи готові партнери дати Україні гарантії, подібні до Статтю НАТО про колективний захист.

Контекст

Про аналог Статті 5, що передбачає колективний захист в разі нападу на одного члена НАТО, говорили на переговорах України, Росії і США. Сторони напрацьовують гарантії безпеки, і Штати попередньо сигналізували про готовність до участі в такому форматі.