Також він окремо поговорив зі своїми посланцями.

Президент США Дональд Трамп телефонував спецпредставнику Стіву Віткоффу і своєму раднику Джареду Кушнеру, поки ті перебували на засіданні Коаліції охочих сьогодні в Берліні. Інформацію про це на пресконференції підтвердив французький президент Еммануель Макрон.

Він не розповів про деталі обговорень, але сказав, що Трамп повідомив про результати переговорів з Владіміром Путіним і Сі Цзіньпіном, що пройшли нині в Китаї. «Він дійсно спілкувався зі мною. Повідомив про результати перемовин і також говорив зі своїми спецпосланцями», – сказав Макрон.

Британський прем'єр Енді Бернем додав, що Трамп під час дзвінка говорив про втрати, спричинені війною, зокрема втрати з боку Росії.

«Він говорив дуже емоційно про це», – повідомив Бернем.

Спецпредставник Стів Віткофф сказав, що Трамп хоче, щоб Україна здобула мир і мала ключову роль в мирних домовленостях.

Politico з посиланням на три джерела повідомило, що під час розмови з учасниками Коаліції Трамп розкритикував європейські країни за рішення надати нову допомогу Україні.