Російські війська атакували автомобіль, який здійснював евакуацію цивільного населення у Краматорську. Внаслідок удару загинули двоє місцевих жителів – чоловік та жінка.

Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Ще двоє людей, яких евакуювали, чоловік і жінка, зазнали поранень. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

За його словами, автомобіль мав чітке маркування, яке вказувало на його призначення. Транспорт використовували саме для евакуації цивільних, тому його неможливо було сплутати зі звичайним автомобілем чи транспортом іншого призначення.

"Люди, які перебували в цьому автомобілі, намагалися врятуватися. Натомість російська атака обірвала життя двох людей і скалічила ще двох", — наголосив Олександр Гончаренко.