Україна у 2026 році планує виготовити сотні крилатих ракет «Нептун» та понад тисячу реактивних дронів-ракет «Паляниця». Про це йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal, яке поспілкувалося з представниками української оборонної промисловості.

Так, за словами генерального директора конструкторського бюро «Луч» Олега Коростельова, у 2026 році підприємство планує виготовити сотні ракет «Нептун», однак їхня кількість не перевищить тисячі. Як зазначає WSJ, Україна наразі виробляє більше ракет «Нептун», ніж США випускають своїх основних крилатих ракет разом узятих. Водночас загальні масштаби українського ракетного виробництва залишаються значно меншими за російські.

Коростельов додав, що розробка ракети «Нептун» розпочалася ще у 2010 році. Проте фінансування її серійного виробництва почало надходити лише наприкінці 2020 року — після обговорення цього питання на зустрічі з високопосадовцями, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

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Водночас Україна суттєво наростила загальні обсяги виробництва безпілотників. Очікується, що у 2026 році українські підприємства виготовлять понад 7 мільйонів дронів. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив близько 2,2 мільйона, тоді як на початку повномасштабного вторгнення виробництво обчислювалося лише сотнями одиниць. Зокрема, за словами Коростельова, Україна виготовляє понад тисячу дронів-ракет «Паляниця» на рік. Вони призначені для ураження цілей на значній відстані, зокрема військових об'єктів у глибокому тилу РФ.

За інформацією WSJ, українська оборонна промисловість стрімко розвивалася протягом останніх років, однак зараз стикається з низкою обмежень, які ускладнюють подальше розширення виробничих потужностей.

Однією з головних проблем залишається розподіл обмеженого фінансування між понад 1300 оборонними компаніями. Через це навіть успішні виробники не завжди отримують достатньо коштів для збільшення обсягів випуску продукції. Крім того, галузь відчуває дефіцит кваліфікованих працівників. Значна частина українців виїхала за кордон або долучилася до Сил оборони, що ускладнює пошук необхідних спеціалістів для підприємств.

Ще однією серйозною перешкодою є російські удари по промислових об'єктах. Через постійну загрозу атак виробники змушені розосереджувати виробничі потужності та шукати додаткові захищені приміщення. У зв'язку з цим частина українських оборонних компаній почала залучати іноземні інвестиції та відкривати виробництва за кордоном. Зокрема, такі підприємства з'являються у Великій Британії, Німеччині, Естонії та США.

Водночас, попри значний прогрес у виробництві ударного озброєння, Україна досі не має власної повноцінної системи протиповітряної оборони, здатної самостійно захистити країну від російських ракет. Тому Київ залишається залежним від постачання відповідних систем ППО та боєприпасів із США і європейських країн.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по трьох об’єктах, пов’язаних із виробництвом, зберіганням і ремонтом російських безпілотників у Ростові-на-Дону. Для атаки використали береговий ракетний комплекс «Нептун».