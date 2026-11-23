Вирок ще може бути оскаржений у апеляції.

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі народного депутата Сергія Лабазюка та його спільника Дениса Назімова.

Про це повідомив "Центр проктидії корупції" із посиланням на рішення ВАКС.

Лабазюка визнали винуватим та призначили йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, Назімову присудили 6 років позбавлення волі.

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Вирок ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Він ще може бути оскаржений у апеляції.

Деталі справи

Лабазюк був затриманий 24 листопада на спробі підкупу топпосадовця Міністерства відновлення. Він просив надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Гроші нібито планували передати тодішньому віцепрем’єру Олександру Кубракову та голові Держвідновлення Мустафі Найєму, які звернулися з цією інформацією до НАБУ.

Передача частини хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші сховали у шкатулці.

У листопаді 2023 року Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу в 40,2 млн гривень.

Лабазюк – мажоритарник із Хмельницької області, який уперше обрався до Верховної Ради в 2012 як самовисуванець, потім перебирався в 2014 і 2019. У 2014 році був обраний за округом у Хмельницькій області як безпартійний самовисуванець. До поточного скликання потрапив за тим же округом 188, і теж як самовисуванець, але в 2020 увійшов до "За майбутнє".

Голосував за скандальну містобудівну реформу. Власник будівельного і агробізнесу.