Також уражено пункти управління дронами та склади окупантів.

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Сили оборони України продовжують завдавати ударів по важливих військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у Бердянську Запорізької області уражено місце зосередження особового складу підрозділу «Рубікон» – центру безпілотних технологій армії РФ.

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Також на ТОТ Луганської області українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Тор», який використовувався для протиповітряної оборони російських військ.

Крім того, під удари потрапили пункти управління безпілотниками противника. Їх уразили в районах Токмака Запорізької області та Цукуриного Донецької області.

Українські захисники також атакували військову логістику окупантів. У районах Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують роботу зі знищення ключових військових об’єктів противника, послаблюючи його спроможності вести бойові дії.