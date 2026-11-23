У 8 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ спростували твердження про нову Курську операцію та пояснили, що інформацію неправильно витлумачили.

"Сам ISW у своєму повідомленні вказує, що ці дані не свідчать про відновлення української операції на Курщині", – наголосили військові.

За їхніми словами, бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня. Водночас поліпшення тактичного положення українських військових на окремій ділянці фронту не означає початку наступу чи проведення окремої операції.

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"Таке поліпшення жодним чином не означає ані "операції", ані "наступу" у смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку", – зазначили у корпусі.

Військові також пояснили, чому не коментують переміщення підрозділів.

"Ми не коментуємо рух військ. Будь-який коментар, який підтверджує чи спростовує, може дати противнику інформацію, яку він використає проти наших бійців", – йдеться у повідомленні.

У 8 корпусі наголосили, що про військові операції повідомляють лише тоді, коли це не загрожує безпеці українських захисників.

"Гучна "перемога" з анонімного каналу шкодить так само, як "зрада". Вона породжує невиправдані очікування, які призводять до розчарування. У нас достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає", – підкреслили у корпусі.

"Перед поширенням новин про "прорив" і "захоплення" перевірте, хто автор повідомлення, чи є посилання на офіційне джерело і чи відповідає заголовок новини її змісту", – закликають у ДШВ.