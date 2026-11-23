Росія, імовірно, готується до запуску супутника з ядерним зарядом, який у разі застосування здатний вивести з ладу значну частину цивільних і військових супутників західних країн.

Про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких телерадіокомпаній WDR і NDR та газети Süddeutsche Zeitung, пишеTagesschau.

За інформацією журналістів, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), Бундесвер та інші західні спецслужби отримали розвідувальні дані про можливу підготовку Росією запуску апарата під назвою "Спутник-С". Відповідною інформацією нещодавно обмінялися кілька країн НАТО.

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За даними джерел, супутник сконструювали ще кілька років тому. Відтоді він перебуває на зберіганні в Московській області.

У розвідувальних попередженнях, поширених на початку листопада, йшлося про можливий запуск протягом наступних 60 днів. Космічне командування Бундесверу допускає, що це може статися вже у грудні 2026 року. Після виходу на орбіту апарат, імовірно, зможе швидко перейти в бойову готовність.

Як зазначає видання, експерти Бундесверу вже поінформували представників федерального уряду Німеччини, зокрема міністра оборони Бориса Пісторіуса, про потенційні російські плани. У Міністерстві оборони ФРН відмовилися коментувати конкретні деталі, пославшись на конфіденційність внутрішніх обговорень.

Водночас американське Агентство військової розвідки (DIA) ще в жовтні оприлюднило оцінку космічних загроз, у якій зазначило, що Росія розробляє супутник для транспортування ядерної зброї.

Розміщення ядерної зброї на навколоземній орбіті суперечило б Договору про космос 1967 року, який забороняє виведення на орбіту об'єктів із ядерною зброєю та іншими видами зброї масового знищення.

За оцінками американських військових, ефективних засобів протидії такому супутнику після його виведення на орбіту практично не буде.

Ядерний вибух у космосі може спричинити масове пошкодження або знищення супутників, що забезпечують роботу навігаційних систем, зв'язку та інших важливих технологій. Наслідки можуть відчуватися не лише у військовій сфері, а й у повсякденному житті людей.

Генерал-майор Бундесверу Армін Фляйшманн попередив, що наслідки такого сценарію будуть відчутними і для населення Німеччини.

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"Наслідки для життя в Німеччині також були б величезними: перебої з електропостачанням, серйозні обмеження зв'язку або навігації", – зазначив він.

За словами генерала, Німеччині необхідно розвивати можливості протидії ворожим супутникам, зокрема тим, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Окрему увагу в розслідуванні приділили російському супутнику «Космос-2553», запущеному в лютому 2022 року. Західні розвідки припускають, що його могли використовувати для випробування стійкості супутникових систем до радіаційного впливу в межах підготовки до можливого застосування ядерної зброї в космосі.

Журналісти також наголошують, що західні військові значно більше залежать від супутникової інфраструктури, ніж російські. Тому потенційне застосування ядерного заряду в космосі могло б дати Москві короткострокову військову перевагу в разі масштабного збройного конфлікту.