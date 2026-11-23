Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що незабаром відвідає Закарпатську область України, щоб висловити свою підтримку угорській етнічній меншині.
Про це повідомляє Reuters.
"Від початку війни жоден прем’єр-міністр Угорщини не відвідував угорців на Закарпатті. Незабаром це зміниться: я повернуся туди вже як прем’єр-міністр. Востаннє я відвідував край у 2024 році, коли був в опозиції", - заявив Мадяр у параламенті.
Він також підтвердив свою позицію, що переговори щодо наступного бюджету Європейського Союзу та питання фінансової підтримки України "слід розглядати окремо". Мадяр зазначив, що обговорить майбутній бюджет ЄС із колегами з Чехії, Польщі та Словаччини під час зустрічі в Братиславі в понеділок.
Він також заявив, що Угорщина не може погодитися з останньою пропозицією президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо бюджету ЄС, оприлюдненою в суботу.
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно повідомив, що Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада. Голова МЗС нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.
- Першу зустріч Мадяр та Зеленський провели в Брюсселі 16 жовтня. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.