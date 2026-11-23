Російські війська продовжують спроби просунутися в районі Верхньої Терси на Гуляйпільському напрямку. Українські захисники стримують наступ противника та завдають йому втрат, зокрема під час переміщення сил і техніки до Гуляйполя.

Про це повідомили в пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у коментарі Укрінформу.

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що ділянка Верхня Терса – Воздвижівка наразі є однією з найактивніших. Вона розташована на напрямку головного удару російських військ, які намагаються залучити всі наявні сили та засоби для подальшого просування.

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За словами військових, протягом останніх трьох місяців росіяни неодноразово намагалися прорватися до Верхньої Терси через Залізничне. Для цього вони використовували броньовану, автомобільну та мототехніку, однак безуспішно.

Майже за 10 кілометрів на схід від Верхньої Терси розташоване Гуляйполе. Російське командування розглядає місто як важливий логістичний вузол. Із літа цього року окупанти накопичували там техніку та особовий склад.

Раніше противник також проявляв активність південніше на ділянці Верхня Терса – Гірке. Водночас у 7-му корпусі ДШВ заявили, що під час оборонної операції українські військові знизили наступальний потенціал російських сил у своїй смузі відповідальності.

За наявною у військових інформацією, командування 5-ї загальновійськової армії РФ невдоволене діями власних підрозділів через невиконання поставлених завдань і значні втрати на цій ділянці фронту.

Російські військові, як зазначають у корпусі, скаржаться, що Сили оборони України уражають їх ще на етапі логістики, під час переміщення особового складу та техніки в напрямку Гуляйполя.

Водночас із міркувань безпеки українські захисники не розкривають, чи змінилася лінія бойового зіткнення в районі Верхньої Терси.