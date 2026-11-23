Унаслідок атаки РФ без електроенергії залишилися близько 14 тисяч абонентів у Чернігівській області. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
"Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація", – йдеться в повідомленні.
- Російські окупанти взялися за нову тактику ведення війни проти населення – вони знищують енергомережі і лінії електропередач. Наразі найскладніша ситуація із електропостачанням залишається у Дніпропетровській та Одеській областях.