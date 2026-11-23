Під ударом опинився енергооб’єкт у Прилуцькому районі області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок атаки РФ без електроенергії залишилися близько 14 тисяч абонентів у Чернігівській області. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

"Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація", – йдеться в повідомленні.