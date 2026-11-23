Також Єврокомісія пропонує обмежити участь російських спортсменів у змаганнях під прапором РФ.

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Європейська комісія 23 листопада представила пропозиції щодо 22-го пакета санкцій проти Росії. Санкції передбачають відключення ще близько 60 російських банків від SWIFT, санкції проти суден тіньового флоту, обмеження для енергетичного сектору та посилення візового контролю.

Про це у Брюсселі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє DW.

За словами глави Єврокомісії, запропоновані заходи мають посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну проти України.

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"Ми продовжимо пропонувати нові санкції, доки Росія не продемонструє справжнього наміру досягти тривалого миру в Україні", – наголосила фон дер Ляєн.

Для набуття чинності нові обмеження мають отримати одностайну підтримку всіх країн Євросоюзу.

Єврокомісія пропонує поширити заборону на проведення транзакцій ще приблизно на 60 російських банків. Їх планують відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Обмеження також мають охопити криптовалютні та платіжні мережі в Росії й третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції. Для розробки відповідних заходів створили спеціальну групу з криптовалютних санкцій.

Крім того, Єврокомісія пропонує розширити заборону на надання послуг російському енергетичному сектору. Європейським компаніям хочуть заборонити допомагати Росії будувати, експлуатувати та ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи. Вперше обмеження мають поширитися і на послуги у сфері електроенергетики.

До санкційного списку також пропонують додати понад 70 суден російського тіньового флоту. Окремо Єврокомісія хоче заборонити всі танкери, застраховані в Росії. Водночас механізм застосування цієї заборони фон дер Ляєн поки не пояснила.

Серед пропозиції санкцій є заборона на в'їзд до ЄС для колишніх російських учасників бойових дій. Фон дер Ляєн назвала їх загрозою безпеці Європи та пов'язала цей крок із посиленням активності російських агентів у європейських країнах.

Візові обмеження для російських учасників бойових дій уже передбачені 21-м пакетом санкцій. Вони стосуються всіх, хто з 24 лютого 2022 року воював у складі російських збройних сил, незалежно від громадянства.

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Для реалізації цього механізму Єврокомісія підготувала оновлені рекомендації та додаткові інструменти, зокрема анкету про проходження військової служби. Рішення про застосування заборони ухвалюватимуть країни-члени ЄС у Раді Євросоюзу.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер також повідомив про намір обмежити видачу туристичних віз громадянам Росії. Їх пропонують надавати лише в окремих випадках за наявності документального обґрунтування.

На зовнішніх кордонах ЄС кожен громадянин Росії має проходити індивідуальну перевірку. Відомості про відмову у в'їзді планують вносити до спільної інформаційної системи, щоб людина не могла повторно спробувати перетнути кордон в іншій країні Євросоюзу.

Водночас у Єврокомісії наголошують, що правозахисники, представники опозиції та незалежні журналісти, які потребують виїзду з Росії, повинні й надалі мати можливість отримати захист у ЄС.

Єврокомісія також пропонує заборонити російським командам і спортсменам виступати під прапором Росії на змаганнях у країнах ЄС та демонструвати офіційну російську символіку.

"Спортивні заходи не можуть бути майданчиком для пропагандистської діяльності", – заявила фон дер Ляєн.

За словами Бруннера, після набуття обмеженнями чинності країни Євросоюзу зможуть відмовляти у візах спортсменам і командам, які представляють Росію або виступають під її прапором чи іншими національними символами. Посилені перевірки також планують запровадити для артистів, яких підтримує російська влада.

Окремо пропонується обмежити фінансові надходження від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних організацій, а також заборонити громадянам Росії обіймати керівні посади у спортивних федераціях, що базуються в Європі.

Ще один пункт пакета передбачає заборону для громадян країн ЄС надалі обіймати посади в керівних органах компаній, розташованих у Росії.