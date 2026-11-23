Першим кроком буде запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента".

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У застосунку "Дія" найближчим часом запровадять можливість авторизації для іноземних громадян. Це дасть їм змогу отримувати необхідні українські сервіси у власному смартфоні.

Про це йповідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Продовжуємо масштабувати головний державний застосунок та виводимо його функціонал на міжнародний рівень. Найближчим часом у "Дії" запрацює авторизація для іноземних громадян", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Загалом в межах реалізації відповідної ідеї іноземці матимуть змогу повністю отримувати онлайн податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини.

У планах Мінцифри також - перекласти та запустити ключові сервіси англійською мовою, запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія" та забезпечити цілодобову підтримку від інтелектуального помічника Diia.AI.

Наразі застосунком "Дія" користуються понад 24 млн українців.