У застосунку "Дія" найближчим часом запровадять можливість авторизації для іноземних громадян. Це дасть їм змогу отримувати необхідні українські сервіси у власному смартфоні.
Про це йповідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Продовжуємо масштабувати головний державний застосунок та виводимо його функціонал на міжнародний рівень. Найближчим часом у "Дії" запрацює авторизація для іноземних громадян", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві пояснили, що першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Загалом в межах реалізації відповідної ідеї іноземці матимуть змогу повністю отримувати онлайн податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини.
У планах Мінцифри також - перекласти та запустити ключові сервіси англійською мовою, запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія" та забезпечити цілодобову підтримку від інтелектуального помічника Diia.AI.
Наразі застосунком "Дія" користуються понад 24 млн українців.