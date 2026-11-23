Естонія перерахувала додаткові 50 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок країни зріс до 2,695 млн євро.
Про це повідомили у Міненергетики України.
Загалом до Фонду вже надійшло майже 2,433 млрд євро грантової допомоги. Кошти надали 41 іноземний донор із 27 країн-партнерів, а також три міжнародні організації.
Фонд підтримки енергетики допомагає Україні закуповувати необхідне обладнання для ремонту та відновлення енергетичних об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак.
У Міністерстві енергетики подякували Естонії та іншим міжнародним партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної стійкості України.
- У жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав 90 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю майже 200 млн євро.