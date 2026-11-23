Загальна сума допомоги від країни сягнула майже 2,7 мільйона євро.

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Естонія перерахувала додаткові 50 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок країни зріс до 2,695 млн євро.

Про це повідомили у Міненергетики України.

Загалом до Фонду вже надійшло майже 2,433 млрд євро грантової допомоги. Кошти надали 41 іноземний донор із 27 країн-партнерів, а також три міжнародні організації.

Фонд підтримки енергетики допомагає Україні закуповувати необхідне обладнання для ремонту та відновлення енергетичних об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак.

У Міністерстві енергетики подякували Естонії та іншим міжнародним партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної стійкості України.