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У Києві внаслідок падіння уламків зафіксували пожежі у двох районах міста – Голосіївському та Шевченківському.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Голосіївському районі уламки впали на територію об’єкта критичної інфраструктури, де загорілися автомобілі. Також пожежа виникла на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на 2-4 поверхах. Із будинку вдалося врятувати двох людей.

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Одна людина поранена.

Ще одна пожежа виникла в центральній частині міста, у Шевченківському районі. Там унаслідок падіння уламків загорілися авто.

За інформацією Віталія Кличка, унаслідок ворожої атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. Один із них – громадянин США. Усіх постраждалих госпіталізували.

За попередньою інформацією, у Печерському районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків.

У Подільському районі, попередньо, влучання БпЛА в житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. За уточненою інформацію, на Подолі БпЛА влучив у покрівлю 6-поверхового житлового будинку.

Станом на 17:45 вечора внаслідок кількох атак БПЛА у Києві відомо про шістьох постраждалих.

Епіцентром влучать став центр міста - Подільський та Печерський райони. Також наслідки російської атаки на Київ зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах, повідомляє Київська міська прокуратура.

П’ятеро людей постраждали у Печерському районі, одна людина - у Голосіївському. Серед постраждалих - 32-річний іноземець. У них черепно-мозкові травми та осколкові поранення.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни).