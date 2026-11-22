Сьогодні, 22 листопада, на території Києво-Печерської лаври сталася сутичка між людьми. На місце прибули правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Києва.

Там розповіли, що сьогодні, 22 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що біля одного з храмів відбулася штовханина. За попередньою інформацією, суперечка виникла через розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території історичного комплексу.

«Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили його ескалації. На місці події наразі працюють наряди поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу», – зазначили у поліції.

Фото: Нацполіція Правоохоронці на місці сутички у Києво-Печерській лаврі

Там додали, що від учасників до поліції надійшло два звернення, йде перевірка.