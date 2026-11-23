Серед врятованих – троє дівчаток і хлопчик віком від 7 до 16 років.

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В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Ще чотирьох українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед дітей, яких вдалося повернути з окупації – троє дівчаток і хлопчик віком від 7 до 16 років. Рятувальну операцію провели за сприяння команди Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За словами Прокудіна, російська окупація позбавляє українських дітей нормального дитинства та спрямована на знищення їхньої національної ідентичності.

"Один із нещодавніх прикладів – історія 16-річного підлітка. За відмову відвідувати окупаційну школу родині погрожували, що відберуть юнака й відправлять його до дитбудинку. Зрештою хлопця примусили навчатися за російською програмою, де дітей змушували марширувати та носити георгіївські стрічки", – розповів Прокудін.

З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули вже 260 дітей.