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В Одесі та Одеському районі відновлюють дію стабілізаційних графіків відключення електроенергії замість аварійних знеструмлень.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами очільника ОВА, повернення до планових графіків стало можливим завдяки безперервній роботі енергетиків, які відновлювали пошкоджену інфраструктуру.

Водночас жителів області закликають ощадливо споживати електроенергію, щоб не перевантажувати енергосистему та запобігти новим аварійним відключенням.

Зокрема, не варто одночасно вмикати кілька енергоємних побутових приладів. Олег Кіпер радить користуватися ними почергово, щоб допомогти зберегти стабільну роботу енергосистеми.