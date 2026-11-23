Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури та відновлення електропостачання. Найближчими тижнями ключовими завданнями стануть забезпечення енергетиків обладнанням, залучення ресурсів і розв’язання кадрових питань.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"На найближчі тижні визначили ключові потреби: необхідні регуляторні та адміністративні рішення, мобілізація ресурсів, постачання обладнання, кадрові питання", – повідомив президент.
Він наголосив на необхідності об’єднати можливості держави та приватного сектору: "Потрібно поєднати ресурси уряду, державних енергетичних компаній і приватного енергетичного сектору".
Зеленський також подякував фахівцям "Укренерго" та ДТЕК за злагоджену роботу.
Під час наради глава уряду Сергій Корецький і міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли про терміни відновлення електропостачання в Одесі та області, Запоріжжі й області, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях.
Окремо учасники обговорили ситуацію на Дніпропетровщині, наявні виклики та кроки для їх подолання.
"Не все можна зараз розповідати публічно – тривають російські удари, і ворог намагається вражати саме ті технічні рішення в енергосистемі, які працюють", – пояснив Зеленський.
Ще однією темою стала енергетична ситуація в Києві. Максим Тімченко запропонував низку рішень щодо енергетики, інфраструктури та організації процесів у столиці.
"З боку уряду буде максимальна підтримка. Очікуємо повної підтримки й від міської влади", – зазначив президент.