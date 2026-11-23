До кінця 2025 року з урахуванням ще не зареєстрованих смертей загинули близько 530 тисяч російських військових.

Станом на кінець вересня 2026 року, за диними Росстату, у війні проти України загинули щонайменше 490 тисяч російських військових. З урахуванням зниклих безвісти – це близько 700 тисяч

Про це пише "Медіазона" за результатами аналізу витоку внутрішньої статистики Росстату, який передали їм білоруські та українські хакерські групи "Кіберпартизани" і Silent Crow.

З урахуванням затримок із реєстрацією смертей реальна кількість загиблих, за оцінкою дослідників, може сягати приблизно 700 тисяч.

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За даними журналістів, щонайменше 490 тисяч загиблих – це люди, чиї смерті вже зареєстровані та відображені в отриманих даних Росстату. Однак ця цифра не охоплює всіх загиблих, адже реєстрація військових смертей часто відбувається із суттєвими затримками.

З урахуванням таких випадків дослідники оцінюють кількість загиблих станом на вересень приблизно у 700 тисяч.

Для перевірки даних Росстату журналісти зіставили їх із поіменним списком загиблих військових, Реєстром спадкових справ, іншими витоками інформації із ЗАГСів, текстами судових рішень із відкритих джерел і раніше оприлюдненою статистикою самого Росстату.

Про злам Росстату хакерські групи "Кіберпартизани" та Silent Crow оголосили 1 листопада. Вони отримали доступ не лише до сайту відомства, а й до його внутрішніх мереж та завантажили терабайти інформації. Серед отриманих матеріалів були дані про смертність, які Росстат не публікував із середини 2025 року.

Перша частина витоку містила 29,7 мільйона записів – майже всі реєстрації смертей у системі Єдиного державного реєстру записів актів цивільного стану із початку 2021 року до серпня 2026-го. Інформацію з цієї системи Росстат отримував в анонімізованому вигляді: записи містили анкетні дані, але не містили імен померлих.

15 листопада хакери передали журналістам ще одну частину інформації – 15 мільйонів новіших записів із Системи міжвідомчої електронної взаємодії. Вони охоплюють реєстрації смертей до 29 вересня 2026 року. Загалом вони отримали 11 658 178 записів про смерть.

Журналістам вдалося знайти записи у витоку для 95,1% військових із поіменного списку. Загалом за допомогою різних джерел вони встановили особи у 86,8% записів про смерть.

Основну групу становлять 425 тисяч записів із військовими причинами смерті. Ще близько 45 тисяч людей були оголошені померлими за рішеннями судів.

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Приблизно 20 тисяч записів відібрали за додатковими ознаками, зокрема згадками про військову службу та бойові поранення.

За даними журналістів, військові смерті часто реєструють із затримкою – від кількох тижнів до місяців. Частину людей, які зникли безвісти, визнають загиблими лише згодом за рішенням суду або після отримання відповідних документів.

Для оцінки таких випадків "Медіазона" використала понад 160 тисяч оголошень родичів про пошук зниклих безвісти, зібраних із 2023 року. За даними журналістів, менш ніж 10% розшукуваних зрештою знаходять живими.

З урахуванням затримок реальна кількість загиблих до кінця 2025 року становила близько 530 тисяч. До осені 2026-го вона, за оцінкою дослідників, могла зрости до 720 тисяч або більше.