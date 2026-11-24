Зранку 24 листопада стало відомо, що у лікарні померла жінка, врятована з-під завалів будинку у Димері на Київщині.
"Ще одна людина стала жертвою російської атаки на Київщину. У лікарні померла 79-річна жінка яку врятували з-під завалів зруйнованого ворожим дроном будинку в Димері", - написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.
Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.
Цю жінку врятували з-під завалів в ніч на 23 листопада. Перед цим вдалося живим знайти семирічного хлопчика.
Таким чином кількість жертв російського удару збільшилася до дванадцяти. Серед загиблих є 11-річна дівчинка.
Вчора на місці атаки у Димері завершили рятувально-пошукові роботи.