Лікарі до останнього боролися за її життя.

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Зранку 24 листопада стало відомо, що у лікарні померла жінка, врятована з-під завалів будинку у Димері на Київщині.

"Ще одна людина стала жертвою російської атаки на Київщину. У лікарні померла 79-річна жінка яку врятували з-під завалів зруйнованого ворожим дроном будинку в Димері", - написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.

Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

Цю жінку врятували з-під завалів в ніч на 23 листопада. Перед цим вдалося живим знайти семирічного хлопчика.

Таким чином кількість жертв російського удару збільшилася до дванадцяти. Серед загиблих є 11-річна дівчинка.

Вчора на місці атаки у Димері завершили рятувально-пошукові роботи.