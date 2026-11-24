Голова німецького уряду Фрідріх Мерц під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Берліні вперше публічно визнав, що відмова від надання Україні Плану дій для членства в Альянсі у 2008 році була помилкою.

Як пише DPA, канцлер відреагував таким чином на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, що на тлі максималістських вимог Росії настав час знову обговорити питання приєднання України до військового блоку.

Мерц сказав, що, озираючись назад, усвідомлює помилковість позиції Німеччини, яка не підтримала американську пропозицію на саміті НАТО-2008 у Бухаресті. Якби Україна стала членом Альянсу, канцлер вважає, що війни можна було б уникнути.

Урядовець додав, що не уявляє майбутнє України без гарантій безпеки, максимально наближених до тих, що містяться у 5 статті договору НАТО. Ці гарантії, на його переконання, потрібні не лише самій нашій державі, а й усій Європі.

Колишня лідерка партії Мерца "Християнсько-демократичний союз" Ангела Меркель, яка була головним критиком надання ПДЧ Україні у 2008 році, завжди виправдовувала свої дії тим, що війна нібито "почалася б набагато раніше". Зрештою саме Меркель була звинуваченою об'єднаною Європою у створенні надмірної залежності континенту від російських енергоносіїв.