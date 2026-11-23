Уряд Нідерландів на початку 2027 року вперше проведе навчання за сценарієм масштабної війни. Міністри відпрацюють ухвалення рішень в умовах кризи.
Про це передає "Укрінформ", посилаючись на заяву міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.
Учасники навчань будуть ухвалювати рішення в умовах дефіциту часу, зокрема щодо переміщення військ територією країни.
В навчаннях візьмуть участь також депутати нижньої палати парламенту. Основна частина уряду збереться у березні 2027 року в Міністерстві юстиції, де розташований Національний кризовий центр.
Окремо Нідерланди візьмуть участь у чергових командно-штабних навчаннях НАТО з кризового управління. За словами міністра юстиції та безпеки Давіда ван Віла, під час комп'ютерного моделювання відпрацьовуватимуть ухвалення рішень і взаємодію між державними органами.
Сценарій передбачатиме, зокрема, напад на одну з країн НАТО та активацію статті 5 Північноатлантичного договору.
Державний секретар Міністерства оборони Дерк Босвейк зазначив, що останніми місяцями активно обговорював питання розміщення великих груп військових, які можуть прибути до країни.
- Нідерландська оборонна компанія Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) відкрила офіс в Україні та планує розпочати інженерну діяльність, а згодом — відкрити виробничий майданчик на заході країни.