Єврокомісія затвердила оновлені рекомендації, які мають допомогти країнам ЄС запровадити візову заборону для нинішніх і колишніх військовослужбовців РФ, які брали безпосередню участь у війні проти України.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Оновлені рекомендації супроводжуються переліком документів, які національні органи влади можуть вимагати від російських заявників для перевірки їхньої причетності до війни. Серед них – анкета щодо військової служби, власноручна декларація та військовий квиток.

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Посилені перевірки стосуватимуться людей, які з 24 лютого 2022 року служили або служать у збройних силах РФ чи пов’язаних із ними формуваннях і безпосередньо брали участь у бойових діях. Заборона також може охопити комбатантів інших національностей, які служили у російській армії.

Окремо Єврокомісія рекомендує державам-членам застосовувати суворий підхід до видачі туристичних віз громадянам Росії. Зокрема, пропонується більше не визнавати російські паспорти без біометричних даних через високі ризики шахрайства та загрози безпеці.

На зовнішніх кордонах ЄС прикордонники мають проводити ретельну індивідуальну перевірку кожного громадянина РФ, який намагається в’їхати до Шенгенської зони, незалежно від країни, звідки він прибув.

Перевірки включатимуть співбесіди та систематичну перевірку відбитків пальців через Шенгенську інформаційну систему. Країнам ЄС також рекомендують вносити до неї повідомлення про осіб, яким відмовили у в’їзді з міркувань громадського порядку або внутрішньої безпеки.

Нові рекомендації охоплюють і російських спортсменів та діячів культури. У межах пропозиції до 22-го пакета санкцій передбачена заборона для громадян РФ виступати від імені російської держави на спортивних змаганнях у ЄС. Після її ухвалення країнам-членам рекомендують розглянути відмову у шенгенських візах спортсменам, які беруть участь у змаганнях із використанням російського прапора, гімну або спортивної форми.

Особливу увагу також радять приділяти окремим діячам культури, які беруть участь у заходах за фінансової підтримки російської влади та можуть використовувати свою публічність на підтримку війни проти України.

Водночас Єврокомісія наголошує, що посилені перевірки не повинні перешкоджати в’їзду до ЄС людей, які мають обґрунтовані підстави залишити Росію. Йдеться, зокрема, про правозахисників, дисидентів та незалежних журналістів. Також передбачені гуманітарні винятки для українців, яким російське громадянство нав’язали примусово і які можуть підтвердити своє попереднє громадянство України.

Єврокомісія співпрацюватиме з державами-членами, щоб забезпечити узгоджене застосування нових рекомендацій.

Після затвердження оновлених документів висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас внесла пропозицію щодо застосування візової заборони до російських комбатантів. Рішення про дату набуття нею чинності має ухвалити Рада ЄС.