Повідомлення про можливе розміщення Росією ядерної зброї в космосі свідчать про готовність Москви до небезпечної ескалації.

Повідомлення про можливі плани Росії вивести в космос супутник із ядерним зарядом є шокуючими та демонструють, до якої ескалації готова вдатися Москва.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, пише Укрінформ.

"Повідомлення про те, що Росія планує також розмістити ядерне озброєння в космосі, не нові, але від цього вони не менш шокуючі. Це показує, до якої ескалації Росія, вочевидь, готова", – сказав Мерц, коментуючи інформацію західних розвідок.

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За словами канцлера, про готовність Москви до небезпечної ескалації свідчать також нещодавні інциденти з безпілотниками на східному кордоні Польщі. Він закликав Росію негайно припинити порушення польського повітряного простору та наголосив на повній солідарності Німеччини з Варшавою.

Мерц також заявив, що НАТО готове захищати територію держав-членів Альянсу. За його словами, Євросоюз і НАТО повинні посилити оборону зовнішніх кордонів, зокрема засоби протидії безпілотникам.

"Ми повинні ще більше зміцнити оборону зовнішніх кордонів Європейського Союзу та НАТО. Зараз це стосується і протидії дронам, до речі, узбережжя Чорного моря – Болгарії та Румунії, де ми спостерігали подібні інциденти також у територіальних водах цих двох країн", – зазначив канцлер.

Він підкреслив, що захист від безпілотників і стримування таких загроз будуть одними з найважливіших завдань на східному фланзі НАТО.

Питання посилення оборони східного флангу Альянсу планують обговорити також під час саміту Європейського Союзу, який має відбутися 26–27 листопада у Брюсселі.