Залучення авіації союзників є відповіддю на останні інциденти та підтвердженням зобов'язань НАТО перед Варшавою.

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Літаки дальнього радіолокаційного виявлення країн-союзниць НАТО уже патрулюють повітряний простір Польщі.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

За його словами, залучення цих літаків стало відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

"Літаки союзників дальнього радіолокаційного виявлення вже посилюють захист польського неба. Це відповідь на останні інциденти та прояв зобов'язань НАТО перед Польщею. Ми добиваємося подальшої підтримки", – написав Косіняк-Камиш.

Міністр додав, що союзницька авіація суттєво доповнює наявні засоби ППО Польщі. Йдеться, зокрема, про наземні системи ППО, польські винищувачі F-16 та бойову авіацію інших країн Альянсу.

Літаки дальнього радіолокаційного виявлення призначені для спостереження за повітряною обстановкою, виявлення та супроводу повітряних цілей. Вони також допомагають координувати дії винищувальної авіації та підвищують ефективність протиповітряної оборони.

Контекст

Вранці 20 листопада під час російської атаки по території України зафіксували порушення повітряного простору Польщі. На територію країни залетіли дві ракети і дрон, заявило польське Міноброни.

Очільник відомства Владислав Косіняк-Камиш припустив потім, що ракети могли цілити у військові навчання "Коаліції охочих".