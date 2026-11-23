Глава Білого дому стверджує, що домовився з керівництвом компанії про гарантії національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто спілкувався з радою директорів Nvidia та переконав її поновити Дженсена Хуанга на посаді генерального директора.

Про це він розповів у телефонному інтерв’ю CNBC.

"Я з ними розмовляв, скажімо так. І я їх переконав. Я домовився", – сказав Трамп.

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За словами американського президента, рада директорів Nvidia попросила гарантій, що повернення Хуанга не становитиме загрози національній безпеці.

"І ми дали їм гарантії – принаймні щодо всього, що нам відомо, а ми знаємо багато", – заявив він.

Трамп розповів, що після розмови з радою директорів, коли, за його словами, "угоду було укладено", він зателефонував Хуангу та попросив його наполегливо працювати.

"Я сказав: “Прошу тебе зробити одну річ, Дженсене. Працюй наполегливо”. Я не говорив про інші речі, тому що він це розуміє. Він знає, що робити, а чого не робити", – розповів президент США.

Трамп також заявив, що Хуанг "не зробив нічого поганого", а рішення ради директорів про його повернення назвав відповідальним.

"Люди запитують: чи є загрозою те, що він працює в компанії? Ні, загроза – це втратити його", – сказав американський президент.

Повернення Хуанга відбулося менш ніж за два тижні після його відставки. Він залишив посаду після того, як визнав, що зраджував дружині.

Також на тлі його відставки з’явилися твердження про особисті стосунки з імовірною китайською шпигункою Алісою Хуанг та двома працівниками Nvidia.

Трамп заявив, що радий рішенню Nvidia та її ради директорів. За його словами, протягом двох тижнів невизначеності компанія зазнала значних втрат.

На запитання, чи вплинув масштабний розпродаж акцій на фондовому ринку минулого тижня на його рішення домагатися повернення Хуанга, президент відповів: "Ймовірно, так, але більший вплив мали довгострокові перспективи".

Він додав, що Хуанг має "інші ідеї", про які, на думку Трампа, більше ніхто не знає.