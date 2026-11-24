Там заявили, що жодна зі сторін конфлікту не може використовувати територію Лівії для "зведення рахунків".

В МЗС Лівії засудили атаку українських дронів на російські кораблі поблизу Бенгазі та назвали "неприйнятним" проведення будь-яких іноземних воєнних операцій на території або в територіальних водах Лівії.

Про це передає "Радіо Свобода".

У відомстві заявили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права поширювати свої воєнні операції на територію Лівії чи використовувати її як арену для «зведення рахунків».

«Будь-які суб’єкти, які діють в односторонньому порядку та укладають військові домовленості із зовнішніми сторонами без дозволу компетентних органів, несуть відповідальність за серйозні наслідки, що можуть виникнути внаслідок таких дій. Подібні домовленості не можуть розглядатися як такі, що відображають позицію Лівійської держави або її офіційні зобов’язання», – йдеться у заяві.

Лівія також закликала українську владу надати офіційні роз’яснення щодо характеру та масштабів оголошених операцій, зокрема, задля з’ясування, чи використовувалася лівійська територія або об’єкти для планування, здійснення чи матеріально-технічного забезпечення цих операцій.

В МЗС Лівії додали, що країна «не є стороною російсько-українського конфлікту, і втягування її в цей конфлікт під будь-яким приводом є неприйнятним».

22 листопада у лівійському порту в Бенгазі стався вибух на російському військовому кораблі. На корветі класу «Стерегущий» «Меркурій» спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, корабель знищено.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що російський корвет “Меркурій” поблизу берегів Лівії потопили українські морські безпілотники.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який використовувався для забезпечення військової логістики рф, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".