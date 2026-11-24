В командуванні ЗС Польщі заявили, що заходи мають превентивний характер.

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Засоби ППО Польщі привели в бойову готовність через дронову атаку РФ на Україну в ніч на 24 листопада.

Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

"У зв’язку з ударами Російської Федерації по об’єктах на території України — завданими з використанням різноманітних засобів повітряного нападу — відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі були приведені в готовність", - йдеться в заяві.

В польському командуванні зазначили, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору Польщі, особливо в регіонах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою.

Там додали, що постійно відстежують ситуацію, а сили та засоби ППО перебувають у стані готовності до негайного реагування.