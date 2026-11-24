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Вчора на в ніч на 24 листопада росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Шестеро людей отримали гостру реакцію на стрес.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

У Коростені ворог вдарив по відділенні «Нової пошти» та складських приміщеннях розташованих поруч комерційних підприємств. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Рятувальникам вдалося її локалізувати.

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Фото: ДСНС Наслідки атаки у Житомирській області

У Житомирі під ворожими ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю, 36 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків та двох навчальних закладів.

У Житомирському районі ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури.

Фото: ДСНС Рятувальник на місці російської атаки

«На щастя, загиблих та травмованих немає. У шістьох людей зафіксовано гостру реакцію на стрес. Госпіталізації вони не потребували», – написав Бунечко.