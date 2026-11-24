Вчора на в ніч на 24 листопада росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Шестеро людей отримали гостру реакцію на стрес.
Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.
У Коростені ворог вдарив по відділенні «Нової пошти» та складських приміщеннях розташованих поруч комерційних підприємств. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Рятувальникам вдалося її локалізувати.
У Житомирі під ворожими ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю, 36 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків та двох навчальних закладів.
У Житомирському районі ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури.
«На щастя, загиблих та травмованих немає. У шістьох людей зафіксовано гостру реакцію на стрес. Госпіталізації вони не потребували», – написав Бунечко.
- У ніч на 24 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 96 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками-імітаторами. Захисники збили або подавили 73 дрони, зокрема 45 – реактивних.