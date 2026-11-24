З них 64 – реактивні.

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У ніч на 24 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 96 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками-імітаторами. Била з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська й окупованих Донецька і Криму.

За попередніми даними станом на 8:00, захисники збили або подавили 73 дрони, зокрема 45 – реактивних. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – розповіли захисники в Facebook.

Фото: Повітряні сили Telegram Відбиття атаки

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.