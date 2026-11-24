Упродовж минулої доби російські війська втратили 1848 солдатів, танк, 11 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО та судно.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 641 489 (+1 848) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 493 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 952 (+11)
- Артилерійські системи: 52 786 (+55)
- РСЗВ: 2 301 (+3)
- Засоби ППО: 1 769 (+1)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 217 (+4)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 619 416 (+1 154)
- Крилаті ракети: 5 278.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 36 (+1)
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 084 (+371)
- Спеціальна техніка: 4 932.
Дані уточнюються.
- 22 листопада у лівійському порту в Бенгазі стався вибух на російському військовому кораблі. На корветі класу «Стерегущий» «Меркурій» спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, корабель знищено.
- Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що російський корвет “Меркурій” поблизу берегів Лівії потопили українські морські безпілотники.
- Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який використовувався для забезпечення військової логістики рф, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".