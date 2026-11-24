Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури України. Станом на ранок 24 листопада унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях.
Як розповіли в Укренерго, на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення.
Сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг).
Актуальні графіки відключеньможна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу.