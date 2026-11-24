У 2027 році на ньому планують виготовити декілька тисяч дронів

Міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус у Берліні підписали імплементаційну угоду щодо спільного виробництва українських розвідувальних БпЛА для Сил оборони. Про це повідомили у Міноборони України.

У межах угоди українська та німецька компанії створюють у Німеччині спільне підприємство. У 2027 році на цьому підприємстві планують виготовити декілька тисяч українських безпілотників для тактичної розвідки та спостереження, зазначили у Міноборони.

«Німеччина — один із лідерів підтримки українського ОПК. Ми вже маємо спільні підприємства і системно розширюємо цю співпрацю. Тепер запускаємо ще один проєкт — у сфері безпілотників для тактичної розвідки. Ці системи допоможуть нашим воїнам краще бачити поле бою, планувати та виконувати бойові завдання. Важливо, що такі проєкти одночасно посилюють оборонну промисловість України та Німеччини», — зазначив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Німецька сторона фінансуватиме виробництво, розгортання необхідних потужностей та подальшу підтримку. Також передбачена можливість надалі збільшувати обсяги постачання для Сил оборони.

За даними Міноборони, Україна вже реалізовує 11 таких проєктів з різними країнами-партнерами. Після підписання нової угоди їх буде 12, з них шість — саме з Німеччиною.

Нагадаємо, нещодавно українська оборонна компанія SkyFall і німецька Auterion підписали угоду щодо створення у Німеччині спільного підприємства з масового виробництва безпілотників для України. На першому етапі завод зосередиться на виробництві FPV-дронів Shrike. Надалі компанії планують розширити портфель продукції, додавши до нього дрони-перехоплювачі SkyFall, а також безпілотники середньої та великої дальності ураження.