Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої ночі російські війська зосередили удари по інфраструктурі розподілу та передачі електроенергії на Житомирщині. Захист спрацював.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради.

"Були доповіді по ситуації на Дніпровщині – в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах. З електрикою непросто, але залучені необхідні сили для відновлення. Важливо, щоб робота прискорилась", – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський подякував фахівцям, які ремонтують мережі в Одесі та області й забезпечують альтернативні маршрути постачання електрики.

МО повідомило про застосування далекобійної зброї

Під час наради разом із Головнокомандувачем ЗСУ оновили потреби Запоріжжя для захисту від російських ударів. Президент розраховує на залучення додаткових сил.

Міністр енергетики доповів про кроки для збільшення генерації та прискорення відновлення енергетичних об’єктів після атак. Міністр оборони поінформував про застосування української далекобійної зброї та підготовку нових пакетів підтримки від партнерів.