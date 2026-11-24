Уряд скасував обмеження, за яким кількість заброньованих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу залежала від чисельності персоналу, зафіксованої в рішенні Міністерства оборони про визначення підприємства критично важливим. Про це повідомила Українська рада зброярів у соцмережах.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 1452 від 19 листопада 2026 року, якою уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних.

Як пояснили в Раді зброярів, раніше виробники ОПК могли бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників. Однак розрахунок здійснювався на основі чисельності персоналу, зазначеної в рішенні Міноборони. Через це навіть розширення виробництва та збільшення штату не давали підприємствам змоги автоматично збільшити кількість заброньованих співробітників.

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Після ухвалення змін 95-відсоткова квота визначатиметься від фактичної кількості військовозобов’язаних працівників. За оцінкою Української ради зброярів, це дозволить оборонним підприємствам масштабувати команди та виробництво без додаткових бюрократичних обмежень, пов’язаних із раніше зафіксованою чисельністю персоналу.

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«Скасування цієї норми було однією з ключових адвокаційних вимог Української ради зброярів. Ми системно порушували це питання в діалозі з державними органами та наполягали на необхідності змін. Сьогодні маємо конкретний результат цієї роботи», — зазначили в організації.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів скоротив відсоток бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100 до 95 %.