Близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які США вже погодилися передати Україні, досі очікують на дозвіл Пентагону. Частина цих ракет перебуває на складах європейських країн, пише Financial Times із посиланням на трьох джерел, обізнаних із ситуацією.

Дозволу на відправлення досі не отримала жодна з чотирьох запланованих партій PAC-3: вісім ракет мали надійти у вересні, по 10 – у жовтні та листопаді, ще 12 – у грудні. Постачання, за інформацією видання, затримується через міністра оборони США Піта Гегсета, який має затвердити експорт американського озброєння, зокрема з європейських складів.

Окрім цього, близько 20 ракет старішої моделі PAC-2 також очікують на дозвіл. Водночас передачу ракет для систем ППО Nasams, яку раніше затримували, вже погодили, і вони прямують до України. Володимир Зеленський закликав Вашингтон дозволити передавання ракет Patriot, за які партнери вже заплатили. Він також повідомив, що українська розвідка попереджає про підготовку Росією нових ударів.

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У Пентагоні, відповідаючи на запит про коментар щодо озброєння, заявили, що політика Міністерства війни щодо підтримки України не змінилася.

Окремо в Пентагоні затримується процес надання Києву дозволу на власне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, повідомили українські посадовці. У липні Дональд Трамп заявив Зеленському, що дозволить Україні виробляти американську зброю.

За словами українського посадовця та іншого джерела, обізнаного із ситуацією, Гегсет уже підписав відповідну угоду, але її передали на додатковий розгляд заступнику міністра оборони США із закупівель Майклу Даффі. Причина такого рішення наразі невідома.

Представник Пентагону заявив, що міністерство «реалізувало кілька паралельних напрямів роботи, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині».

Зеленський раніше казав, що перші ракети українського виробництва, ймовірно, з’являться лише за кілька років. Однак надання дозволу вже зараз стало б важливим сигналом підтримки та дало б змогу розпочати тривалий процес створення виробничих ліній.

Системи Patriot належать до небагатьох західних видів озброєння, які Україна може використовувати для перехоплення російських балістичних ракет. Ракети PAC-3 використовують технологію прямого ураження цілі — так звану hit-to-kill. Старіші PAC-2 оснащені осколковою бойовою частиною, яка вибухає поблизу цілі та розкидає навколо неї уламки.

Минулого місяця Зеленський заявив, що цього року Україна отримувала від США в середньому 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць, тоді як Росія щомісяця запускає близько 150 балістичних ракет. Український президент попросив Трампа надати Україні «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів Patriot, однак американський лідер відмовив, посилаючись на обмежені світові запаси цієї зброї. Війна США проти Ірану призвела до серйозного дефіциту ракет-перехоплювачів Patriot у світі.

Затримки з постачанням ракет Patriot Україні протягом останніх місяців посилили побоювання, що адміністрація Трампа використовує військову допомогу як важіль тиску, намагаючись домогтися швидкої угоди до того, як у січні розпочне роботу новий Конгрес США, в якому переважатимуть демократи.

Українські посадовці розцінюють такі дії, а також нещодавні обмеження швидкості роботи Starshield – військової версії супутникової мережі Starlink Ілона Маска, яку фінансує Пентагон, як частину дій США, спрямованих на те, щоб залишити Київ вразливим перед російськими атаками та послабити його позиції. Це, на їхню думку, потенційно може зробити Україну більш схильною погодитися на територіальні та інші поступки Росії.

Зеленський та інші українські посадовці неодноразово заявляли, що Путін розуміє лише мову сили, і закликали Вашингтон протистояти російському лідеру, а не йти йому на поступки.