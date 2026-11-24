Актор Олег Загородній та Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус" оголосили про партнерство Unique Human × "Ветеранський корпус". Ініціатива має привернути увагу до повсякденних потреб людей після поранень і сприяти розвитку одягу, адаптованого для людей із протезами.

Про це повідомила LB.ua медійна служба Третього Армійського Корпусу.

Одним із перших кроків стала цифрова презентація колекції за участі людей із протезованими кінцівками. Проєкт покликаний не лише показати одяг, а й розповісти особисті історії ветеранів та їхній досвід після поранень. Обличчям бренду став ветеран Дмитро Терещенко.

Реклама

За словами Загороднього, ідея адаптивного гардероба з’явилася після знайомства з військовими, які пережили ампутації. Він розпитував їх про повсякденні потреби й одяг, у якому їм зручно, а згодом почав створювати спортивні костюми та повсякденні речі для людей із різними видами ампутацій рук і ніг.

"Мені хотілося, щоб адаптивний одяг був не просто темою для розмов, а реальним рішенням, яке допомагає людям почуватися комфортно", – пояснив Загородній.

Терещенко наголосив, що такий одяг не розв’язує всіх проблем інтеграції, але може усунути один із щоденних бар’єрів. У "Ветеранському корпусі" додають, що підтримка ветеранів має передбачати конкретні рішення, доступне середовище та умови для повноцінного життя.

За даними, наведеними в повідомленні організації, в Україні понад 2 мільйони ветеранів, з яких 159 132 мають статус людини з інвалідністю внаслідок війни. Потреба в адаптивному одязі стосується також цивільних, які зазнали поранень і користуються протезами.

Фото: Третій Армійський Корпус

Фото: Третій Армійський Корпус

Фото: Третій Армійський Корпус

Фото: Третій Армійський Корпус