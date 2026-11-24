Минулої ночі російські війська зосередили удари по інфраструктурі розподілу та передачі електроенергії на Житомирщині.

Після четвертої ранку росіяни атакували Запоріжжя. Станом на 10:25 було відомо про двох загиблих та, за оновленими даними ОВА, 44 поранених, зокрема чотирьох дітей.

За даними поліції, росіяни запустили по місту чотири російські ФАБ - 500 з УМПК та БпЛА типу «шахед».

Як розповіли у ДСНС, за однією із адрес сталося влучання поряд із 9-поверховим житловим будинком. Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів, ще 9 мешканців вивільнили із заблокованих квартир.

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Одна з авіабомб влучила у п’ятиповерхівку. Рятувальники деблокували із квартир 6 людей.

Ще за однією адресою повністю зруйнований приватний житловий будинок.

Більше інформації – в новині.

Російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень. Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд. Після попередження моніторингового центру його бригада оголосила про небезпеку та евакуацію. Більшість пасажирів, працівники станції та бригада поїзда перейшли до стаціонарного укриття. Серед залізничників постраждалих немає.

В Укрзалізниці наголосили, що під час оголошення підвищеної небезпеки пасажирам слід виконувати вказівки працівників і повідомлення на вокзалі. Залишатися поблизу залізничної інфраструктури під час евакуації небезпечно для життя.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Найбільше боїв вчора пройшло на Костянтинівському (18), Покровському (15) та Гуляйпільському (13) напрямках.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1848 окупантів, танк, 11 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО та судно. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ сягнули близько 1 641 489 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Вранці 24 листопада армія Росії декілька разів атакувала Вінницю. Спершу міський голова Сергій Моргунов повідомив про вибух і збиття ворожого дрона.

Менш ніж за дві години, близько 7:29, росіяни вдарили по місту повторно. За уточненою інформацією, кількість поранених зросла до чотирьох.

Голова ОВА Наталя Заболотна уточнила, що всі четверо поранених чоловіків отримали легкі ушкодження. «Також пошкоджено дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус і прилеглі будівлі», – розповіла Заболотна.

У ніч на 24 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 96 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками-імітаторами. Била з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська й окупованих Донецька і Криму.

За попередніми даними станом на 8:00, захисники збили або подавили 73 дрони, зокрема 45 – реактивних, повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – розповіли захисники

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Зранку 24 листопада стало відомо, що у лікарні померла жінка, врятована з-під завалів будинку у Димері на Київщині.

Лікарі до останнього боролися за її життя. Цю жінку врятували з-під завалів в ніч на 23 листопада. Перед цим вдалося живим знайти семирічного хлопчика.

Таким чином кількість жертв російського удару збільшилася до дванадцяти. Серед загиблих є 11-річна дівчинка.

У МЗС Лівії засудили атаку українських дронів на російські кораблі поблизу Бенгазі та назвали "неприйнятним" проведення будь-яких іноземних воєнних операцій на території або в територіальних водах Лівії, передає "Радіо Свобода".

Лівія також закликала українську владу надати офіційні роз’яснення щодо характеру та масштабів оголошених операцій.

Нагадаємо, 22 листопада у лівійському порту в Бенгазі стався вибух на російському військовому кораблі. На корветі класу «Стерегущий» «Меркурій» спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, корабель знищено. Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що російський корвет “Меркурій” поблизу берегів Лівії потопили українські морські безпілотники.

Українські військові місяцями вивчали рух російських кораблів та збирали розвіддані перед тим, як атакувати їх біля узбережжя Лівії, на умовах анонімності повідомили Wall Street Journal люди, обізнані з операцією.

Один з військових посадовців повідомив, що українці для проведення операції запустили сім ударних морських дронів з материнського корабля в Середземному морі біля узбережжя Північної Африки. Невдовзі після цього дрони врізалися в корвет російського флоту і вантажне судно поблизу. Військовий корабель «Меркурій» пішов на дно, а вантажне судно «Ангара» загорілося.

За словами співрозмовників видання, це вже не перші подібні українські атаки. Вони стверджують, що в минулому році українські оперативники, що базувалися в західній частині Лівії, провели диверсії проти трьох пов'язаних з Росією кораблів, що ходили в Середземному морі. Україна цих атак публічно не визнавала.

Україна завдає ударів по російських військових об’єктах у межах права на самооборону й не спрямовує свої дії проти третіх країн, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує LB.ua.

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Тихий наголосив, що Україна захищається від збройної агресії Росії відповідно до статті 51 Статуту ООН. "Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони", – заявив він.

Україна дотримується принципу пропорційності та намагається мінімізувати супутні ризики, додав речник. Він також зазначив, що право на самооборону не обмежене місцем, де відбувається удар: це може бути територія України, Росії або міжнародні води.

Коментуючи інциденти в портах, Тихий закликав адресувати запитання Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру інших країн для військових цілей і наражає її на небезпеку. Зокрема, він заявив, що загрозу для Лівії створюють російські військові кораблі та перевізники зброї, які регулярно прибувають до країни.

Близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які США вже погодилися передати Україні, досі очікують на дозвіл Пентагону. Частина цих ракет перебуває на складах європейських країн, пише Financial Times із посиланням на три джерела, обізнані із ситуацією.

Володимир Зеленський закликав Вашингтон дозволити передавання ракет Patriot, за які партнери вже заплатили. Він також повідомив, що українська розвідка попереджає про підготовку Росією нових ударів.

Докладніше – в новині.

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