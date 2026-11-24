Дипломати наголосили, що Україна має право бити по військових цілях Росії, зокрема в міжнародних водах.

Україна завдає ударів по російських військових об’єктах у межах права на самооборону й не спрямовує свої дії проти третіх країн.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує LB.ua.

"Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора. Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії", – пояснив Тихий.

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Речник наголосив, що Україна захищається від збройної агресії Росії відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони", – заявив він.

Українські удари відповідають міжнародному праву й міжнародному гуманітарному праву. Україна дотримується принципу пропорційності та намагається мінімізувати супутні ризики, додав речник. Він також зазначив, що право на самооборону не обмежене місцем, де відбувається удар: це може бути територія України, Росії або міжнародні води.

Коментуючи інциденти в портах, Тихий закликав адресувати запитання Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру інших країн для військових цілей і наражає її на небезпеку. Зокрема, він заявив, що загрозу для Лівії створюють російські військові кораблі та перевізники зброї, які регулярно прибувають до країни.

Речник підкреслив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії та не має наміру завдавати шкоди її державі чи населенню. Київ, за його словами, зацікавлений у подальшому розвитку відносин із Лівією.

Що передувало?

У МЗС Лівії засудили атаку українських дронів на російські кораблі поблизу Бенгазі. У відомстві заявили, що жодна зі сторін російсько-української війни не має права проводити військові операції на лівійській території чи використовувати її для "зведення рахунків".

Лівійська сторона наголосила, що країна не є учасницею конфлікту, а її втягування у війну "під будь-яким приводом є неприйнятним". Також там попередили про відповідальність за військові домовленості із зовнішніми сторонами, укладені без дозволу компетентних органів Лівії.

МЗС країни закликало українську владу надати офіційні пояснення щодо характеру й масштабів операцій та повідомити, чи використовували лівійську територію або об’єкти для їх планування, проведення чи забезпечення.