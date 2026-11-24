Раніше в уряді Німеччини сказали, що до загроз ставляться серйозно, проте закликали уникати надмірної тривоги.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий реагувати на загрози в космосі. Так він прокоментував повідомлення німецьких медіа про можливу підготовку Росії до запуску супутника з ядерною боєголовкою.

Заяву генсека НАТО цитує BBC.

"Ми завжди дбатимемо про захист кожного сантиметра території НАТО. Це стосується і нашої безпеки в космосі", – сказав Рютте на пресконференції в Берліні.

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За його словами, Альянс має різні варіанти реагування та за потреби переглядатиме свої заходи стримування й оборони.

Контекст

Німецькі мовники NDR і WDR та газета Süddeutsche Zeitung, посилаючись на неназваних військових і розвідників, повідомили, що Росія може запустити супутник під назвою "Спутник-С" упродовж найближчих 60 днів. За даними медіа, апарат може бути оснащений ядерною боєголовкою та призначений для виведення з ладу або знищення інших супутників, зокрема тих, що забезпечують зв’язок і спостереження.

Яка країна підготувала розвідувальні повідомлення про можливий запуск, не уточнювали.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не підтвердив і не спростував ці повідомлення, але заявив, що вони "свідчать про рівень ескалації, до якої Росія, очевидно, готова". Раніше речник німецького уряду сказав, що до інформації ставляться серйозно, водночас застеріг від надмірної тривоги через гіпотетичні загрози.

У Кремлі заявили, що речник Дмитро Пєсков начебто не бачив останніх повідомлень, а інформацію з посиланням на неназвані джерела назвав такою, до якої "навряд чи варто ставитися серйозно".