Після майже 10 років переховування за кордоном він може повернутися на батьківщину.

Іспанський Верховний суд припинив кримінальне провадження проти колишнього лідера автономного регіону Каталонія Карлеса Пучдемона.

Як пише Reuters, це був останній юридичний крок для повного припинення переслідування головного сепаратиста. Відтепер він може вільно повернутися до Іспанії без ризику бути заарештованим за злочини проти держави.

Пучдемон у 2017 році ініціював проведення референдуму, після якого оголосив незалежність Каталонії, яка не була визнана владою у Мадриді та європейськими державами. Лідер сепаратистів був змушений втікати до Брюсселя, де усі ці роки перебував у добровільному екзилі.

Представники Пучдемона стверджують, що він не поспішатиме з поверненням у Каталонію і навряд зробить це упродовж 5 днів, які залишилися до проведення в Іспанії парламенстьких виборів. Ймовірно, сепаратист плануватиме поїздку додому на грудень.