Апеляційний суд у США ухвалив рішення на користь президента Дональда Трампа щодо перенесення кримінальної справи про підкуп зірки фільмів для дорослих з суду штату Нью-Йорк на федеральний рівень.

Як пише The Guardian, це дозволить главі держави подати клопотання про закриття провадження на основі його президентського імунітету. Таким чином Трампу відкрито шлях до зняття 34 кримінальних звинувачень, за якими від був визнаний першим в історії США засудженим злочинцем на посаді президента.

Республіканець у 2024 році за декілька місяців до виборів був оголошений присяжними винним у фальсифікації документів з метою приховати платіж на суму 130 тисяч доларів, який він здійснив на користь акторки Стормі Деніелс, щоб вона не розповіла про їхні інтимні стосунки. Трамп послідовно заперечував факт злочину. Суд так і не обрав йому покарання, оскільки перемога політика у голосуванні в листопаді зробила фактично неможливим його переслідування у законному порядку.