Додати LB.ua як бажане джерело в Google

23 листопада в Брюсселі відбулись масштабні протести проти реформ уряду. За різними даними, участь в акції взяли від 50 000 до 70 000 людей.

Про це передає "Суспільне", посилаючись на Le Soir.

Акція протесту зібрала, зокрема, активістів профспілок, молодь та пенсіонерів.

Реклама

ЇЇ мета - прискорити переговори уряду щодо федерального бюджету, а також виступити проти низки урядових реформ, зокрема, пенсійної.

Через мітинги в аеропорту Брюсселя в Завентемі, а також у Шарлеруа всі авіарейси було тимчасово призупинено. Також спостерігалися порушення в роботі громадського транспорту, зокрема, у столиці деякий час не працювало метро.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, після королівської аудієнції вранці 23 листопада, заявив, що в разі недосягнення бюджетної угоди до кінця року, федеральний уряд більше не зможе керувати країною.

«Якщо до моменту набрання чинності тимчасових дванадцятих не буде досягнуто бюджетної угоди, уряд фактично більше не зможе керувати, і тому його існування припиниться», — попередив прем'єр.

Бельгійська монархія повідомила, що король Філіп закликає де Вевера працювати над досягненням угоди про федеральний бюджет «якомога швидше».