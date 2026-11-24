Під час засідання британського парламенту прем'єр-міністр Енді Бернем оголосив, що не ухвалюватиме рішення про повторне приєднання країни до Євросоюзу без проведення референдуму.

Як пише The Guardian, очільник уряду вперше чітко сигналізував про потребу повторного голосування щодо відносин Сполученого Королівства та ЄС. У 2016 році британці висловилися проти членства у блоці, що запустило процедуру так званого Брекзиту.

Бернем розкритикував своїх попередників на посаді з числа консерваторів Ріші Сунака, Терезу Мей та Девіда Кемерона, які наполягають на відмові від обговорення возз'єднання з Євросоюзом. За словами прем'єра, вони "застрягли у минулому", а також залишили країну з поганою угодою після Брекзиту.

Повторний референдум щодо ЄС Бернем збирається проводити не раніше наступних загальних виборів до парламенту, адже чинна програма лейбористів, з якою вони взяли більшість у Палаті громад, не містить пункту про повторний вступ у Євросоюз.