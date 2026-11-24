Згідно з щорічною фінансовою декларацією президента Дональда Трампа, наприкінці 2025 року він володів акціями компанії Nvidia на суму щонайменше $12 млн, пише ABC News.

Останніми місяцями операції з акціями Nvidia на його рахунках тривали. Зокрема, згідно з окремими документами, у яких розкриваються дані про операції на його рахунках, до вересня цього року було здійснено понад три десятки угод із купівлі та продажу акцій Nvidia на мільйони доларів.

У Білому домі продовжують наполягати, що рахунками Трампа керують сторонні установи.

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«Усі активи зберігаються на рахунках із дискреційним управлінням та інвестуються через комп’ютерні модельні портфелі, які автоматично відтворюють визнані фондові індекси, зокрема Schwab 1000. Ні президент Трамп, ні будь-хто з членів його родини не мають можливості давати вказівки, впливати чи висловлювати побажання щодо того, як інвестувати кошти портфеля, а також коли купувати або продавати активи. Усі інвестиційні рішення ухвалюють виключно незалежні керівники», – заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Трамп неодноразово висловлював підтримку генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу на тлі скандалу довкола його ймовірного зв’язку з жінкою, яку американська розвідка вважає агенткою Китаю.

У понеділок Трамп приписав собі заслугу в несподіваному поверненні Хуанга до керівництва Nvidia. В інтерв’ю він заявив, що спілкувався з членами ради директорів компанії безпосередньо та через посередників щодо поновлення Хуанга на посаді генерального директора.

Після оголошення про це в понеділок основні фондові індекси різко зросли, а акції Nvidia завершили торги зі зростанням більш ніж на 30%.

Nvidia розробляє напівпровідникові чипи, системи та програмне забезпечення, які забезпечують роботу технологій штучного інтелекту. На початку жовтня 2026 року ринкова капіталізація компанії сягнула $5,8 трлн.

З огляду на значну присутність Nvidia на фондовому ринку, її акції є поширеним активом у багатьох інвестиційних портфелях. Частка Трампа в компанії становить лише невелику частину його загального портфеля.