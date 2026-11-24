В інтерв’ю виданню спецпредставник США розповів про свою точку зору на процес завершення війни Росії в Україні.

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, залучений до переговорів про припинення війни Росії проти України як спрецпредставник президента США.

В інтерв’ю New York Magazine Кушнер розповів про свою роль у мирному процесі.

До переговорів Кушнер приєднався разом зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Раніше Віткофф намагався налагодити контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема хвалив його після звільнення американського в’язня. Проте, за словами колишнього американського посадовця, до участі Кушнера і росіяни, і українці були розчаровані Віткоффом: його розуміння теми та повноваження здавалися непевними.

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Кушнер, як наголошує New York Magazine, міг говорити від імені Трампа безпосередньо. Під час однієї із зустрічей Путін показав йому архівні документи про партизанський опір діда Кушнера під час Голокосту. Кушнер сприйняв це як "тонке послання" про те, що Росія й США були союзниками у боротьбі з нацистами.

У грудні минулого року спецпредставник США зустрівся з українською делегацією в Маямі й передав їй російську початкову пропозицію. Навіть держсекретар США Марко Рубіо, як повідомлялося, назвав цей перелік "списком бажань Путіна".

У вересні 2026 Кушнер і Віткофф знову зустрілися з Путіним. За повідомленнями медіа, російський президент нібито порушував питання про спільний видобуток нафти біля Сахаліну та постачання дизельного палива до США. Також начебто ішлося про можливу угоду щодо російської енергетичної компанії, яка перебуває під санкціями. Кушнер заперечив, що її продаж обговорювали на зустрічі.

Після зустрічі з Путіним Кушнер і Віткофф відвідали Київ. Кушнер заявив, що прагнув припинити "цю жахливу війну" й переконати Трампа не тиснути на Володимира Зеленського. Водночас він вважав, що публічний стиль українських переговорів шкодить справі.

Коли Зеленський виступив проти пропозиції обміняти послаблення санкцій на постачання російського дизеля, Трамп відповів, що Україні варто "отримати нового президента".

Перед Абу-Дабі Кушнер був налаштований оптимістично

У листопаді американці вирушили до Абу-Дабі на перші за багато місяців прямі переговори між українцями та росіянами. Напередодні перемовин Кушнер сказав, що налаштований оптимістично як ніколи: він пов’язував це з місяцями непублічних контактів із Кирилом Дмитрієвим – російським банкіром і посланцем Путіна, з яким познайомився під час першого президентського терміну Трампа. Сам Трамп заявив журналістам, що сподівається на "велику, прекрасну угоду", яка стосуватиметься не лише України, а, можливо, й усієї Європи.

Кушнер порушив питання того, що Україна могла б поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки НАТО, і пізнішесказав, що Росія нібито була "згодна з цією концепцією". Кремль це швидко й категорично спростував.

"Будь-хто, хто вів серйозні переговори, знає, що ти завжди на позначці "ні", поки не дійдеш до позначки "так". Максималістські позиції, що просочилися до преси, мало впливають на фактичні переговорні позиції чи майбутні результати",– пояснив спецпредставник США.

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Він також описав, яке майбутнє пропонував Зеленському після завершення війни.

"Якщо вам вдасться зупинити війну та отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу ж звернетеся до економіки та будете тим, хто відбудує країну",– сказав американець.

Кушнер вважає, що є спосіб перезвантажити відносини з Росією

За словами Кушнера, мета – не лише перемир’я, а "перезавантаження відносин між Росією та Європою, де не буде цієї постійної агресії".

"Можливо, є спосіб, щоб люди могли жити та вести бізнес разом", – заявив спецпредставник США.

Що передувало?

Кушнер нещодавно заявив, що США та Росія готові обговорювати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. За його словами, така готовність з боку Москви може свідчити про її прагнення до миру. Він додав, що гарантії мають бути конкретними й надійними, а їхнє затвердження потребуватиме схвалення Трампа та Конгресу США.

Найближчими тижнями Вашингтон планує провести закриті переговори й багатосторонні обговорення з Україною, європейськими партнерами та Росією, щоб виробити спільне бачення системи безпеки. Кушнер наголосив, що гарантії для України слід узгоджувати разом із ширшою післявоєнною архітектурою безпеки Європи; остаточних домовленостей поки немає.