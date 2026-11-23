Також президент продовжив дії санкцій, у яких він спливав.

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Україна застосувала санкції проти депутатів місцевих рад і субʼєктів, залучених до пропаганди й забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський підписав відповідні укази, якими ввів у дію рішення РНБО, а також указ щодо продовження терміну дії санкцій, у яких він спливав.

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До санкційного пакета увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб. Серед них так звані депутати незаконно утворених окупантами Керченської та Алуштинської міських рад Криму, які служать Росії на ТОТ. Також – керівники громадських організацій, державні службовці й органи, що сприяють окупації та примусовій інтеграції ТОТ.

Санкції застосували й до губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та помічника міністра у справах надзвичайних ситуацій Росії Юрія Мезінова. Вони передають російським окупантам техніку, дрони та засоби зв’язку.

Під санкції потрапили незаконно утворені Донецьке, Запорізьке, Луганське, Херсонське та Кримське управління Ростехнагляду.

До санкційного списку також увійшла загальноросійська спортивна громадська організація «Федерація практичної стрільби Росії». Представники цієї федерації, зокрема, навчають «добровольців» на тимчасово окупованих територіях України тактики стрілецького бою.

Крім того, санкції застосували до осіб та установ, які ведуть господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, поширюють російську пропаганду та публічно виправдовують збройну агресію Росії.

Інший санкційний пакет стосується продовження чинних обмежень та запровадження нових щодо суб’єктів, які працюють на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про тих, хто причетний до викрадення української сільськогосподарської продукції, а також про українські компанії, що входять до медіахолдингу, пов’язаного з поширенням російської пропаганди.

Зокрема, продовжили санкції проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», ТОВ «Тайм Медіа» та ТОВ «Телепростір», які поширюють російську пропаганду. Ці підприємства продукують неправдиву інформацію та входять до українського медіахолдингу «Новини».